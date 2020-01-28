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В Шанхае ученые начали разработку вакцины от нового коронавируса

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 12:47
В Шанхае ученые начали разработку вакцины от нового коронавируса
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Началась разработка вакцины, которую можно изготовить быстрее, чем обычную

В Шанхае (Китай) ученые начали разработку мРНК-вакцины от коронавируса, которую можно изготовить быстрее, чем обычную. Об этом сообщает местное издание Paper.

В частности, госпиталь Дунфан при шанхайском университете Тунцзи и китайская биотехнологическая компания Stemirna утвердили проект по разработке вакцины.

Так, руководитель проекта Ли Ханвэнь отметил, что исследователи собираются синтезировать матричную рибонуклеиновую кислоту (мРНК) с несколькими видами последовательностей различных антигенов. Затем с помощью тестов они отберут эффективные антигены и на этой основе смогут создать образцы профилактической вакцины от вируса 2019-nCoV в течение 40 дней.

Подчеркивается, что после создания образцов вакцины планируется ее испытание и одобрение.

Добавим также, срок изготовления традиционных вакцин слишком долгий, если говорить о коронавирусе. Например, на создание вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять-шесть месяцев. А вот мРНК-вакцина может быть изготовлена в более короткий срок.

Напомним, ранее сообщалось, что клинические испытания вакцин против нового коронавируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом.

Как писало РБК-Украина, от вспышки коронавируса умерли 106 человек, еще 4515 подтвержденных случаях заражения пневмонией.

Добавим также, Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения нового коронавируса на мировом уровне.

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