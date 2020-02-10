В Британии закрыли больницу после выявления коронавируса у доктора

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Врач ранее занимался лечением инфицированного коронавирусом в Брайтоне

В британском городе Брайтон закрыли местную больницу после того, как местный врач дал положительный результат на наличие нового коронавируса. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что доктор ранее занимался лечением британца, у которого неделю назад в Брайтоне зафиксировали новый вирус.

"К сожалению, здание пришлось закрыть из-за срочной оперативной гигиены и безопасности", - сообщили в медцентре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Великобритании был зафиксирован восьмой случай заболевания новым коронавирусом. Четыре новых пациента с коронавирусом контактировали с британским бизнесменом из Брайтона, который ранее во Франции заразил троих граждан Великобритании.

Также РБК-Украина писало, что после всплеска заболевания коронавирусом в Китае Европейский союз эвакуировал из китайского города Ухань 558 человек, включая 447 граждан ЕС. Также ЕС выделил 10 миллионов евро в рамках программы Horizon 2020 для исследования коронавируса.

Отметим, по состоянию на 10 февраля, от китайского коронавируса 2019-nCoV умерли 910 человек. Всего в мире зафиксировано 40 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.