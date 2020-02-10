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ЕС эвакуировал из Уханя более 550 граждан из-за всплеска коронавируса

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 15:50
ЕС эвакуировал из Уханя более 550 граждан из-за всплеска коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Также ЕС выделил 10 миллионов евро в рамках программы Horizon 2020 для исследования коронавируса

После всплеска заболевания коронавирусом в Китае Европейский союз уже эвакуировал из китайского города Ухань 558 человек, включая 447 граждан ЕС. Об этом говорится на официальном сайте Европейской Комиссии.

Еврокомиссия через Механизм гражданской защиты участвует в финансировании транспортировки граждан ЕС из Великобритании в страны ЕС, включая Австрию, Бельгию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Ирландию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Румынию и Швецию.

Кроме того, ЕС выделил 10 миллионов евро в рамках программы Horizon 2020 для исследования коронавируса и для разработки средств противодействия, включая создание вакцины.

Напомним, сегодня Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправится за украинцами 11 февраля.

Также сообщалось, что количество украинцев, зараженных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, может возрасти.

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