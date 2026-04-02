Шахтні води замість питної: що придумали окупанти для жителів Донецької області

06:40 02.04.2026 Чт
2 хв
Українці давно страждають через проблеми з питною водою, а місцева "влада" нічого не може запропонувати
aimg Никончук Анастасія
Фото: питна вода (GettyImages)

Так званий "перший віцепрем'єр" "ДНР" Андрій Чертков заявив про намір використовувати шахтні води для забезпечення населення на тлі триваючого дефіциту водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

Читайте також: Україна "мінуснула" до 40% ракет РФ і обвалила нафтовий експорт, - ЦПД

Нова ініціатива на тлі кризи

Представники окупаційної адміністрації Донецької області запропонували черговий варіант вирішення проблеми нестачі води.

Йдеться про використання шахтних вод для потреб населення, що подається як "інноваційний підхід" до подолання кризи.

Проблеми з безпекою води

Водночас фахівці зазначають, що шахтні води містять небезпечні домішки, включно з важкими металами, солями, бактеріями, а в окремих випадках і радіоактивними елементами.

Хоча теоретично їх можна очистити, на практиці такий процес потребує значних ресурсів і складних технологій.

Невдалі спроби в минулому

Подібні ідеї вже озвучувалися раніше, проте жодна з них не була реалізована. Основною причиною залишається висока вартість проєктів і відсутність необхідної експертизи для їх впровадження.

Імітація рішень

У результаті подібні ініціативи розглядаються як спроба створити видимість активної роботи. На тлі цього реальні проблеми жителів тимчасово окупованих територій залишаються невирішеними, незважаючи на регулярні заяви про пошук виходу із ситуації.

Нагадуємо, що ЦПД повідомив, що російські державні енергетичні компанії "Газпром" і "Роснефть" причетні до вивезення українських дітей на територію РФ і спроб їх подальшого перевиховання.

За даними аналізу Єльського університету, понад дві тисячі дітей з Донецької, Луганської та Запорізької областей були переміщені до таборів у Росії та тимчасово окупованому Криму.

Зазначимо, що ЦПД повідомив, що російський оборонно-промисловий комплекс зіткнувся з істотною нестачею бойових частин для ракет на тлі регулярних ударів по хімічних підприємствах країни-агресора.

"Потрібні інші сигнали": Зеленський вказав США на відповідь РФ щодо перемир'я
