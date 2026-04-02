Шахтные воды вместо питьевой: что придумали оккупанты для жителей Донецкой области

06:40 02.04.2026 Чт
Украинцы давно страдают из-за проблем с питьевой водой, а местные "власти" ничего не могут предложить
aimg Никончук Анастасия
Фото: питьевая вода (GettyImages)

Так называемый "первый вице-премьер" "ДНР" Андрей Чертков заявил о намерении использовать шахтные воды для обеспечения населения на фоне продолжающегося дефицита водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

Новая инициатива на фоне кризиса

Представители оккупационной администрации Донецкой области предложили очередной вариант решения проблемы нехватки воды.

Речь идет об использовании шахтных вод для нужд населения, что подается как "инновационный подход" к преодолению кризиса.

Проблемы с безопасностью воды

При этом специалисты отмечают, что шахтные воды содержат опасные примеси, включая тяжелые металлы, соли, бактерии, а в отдельных случаях и радиоактивные элементы.

Хотя теоретически их можно очистить, на практике такой процесс требует значительных ресурсов и сложных технологий.

Неудачные попытки в прошлом

Подобные идеи уже озвучивались ранее, однако ни одна из них не была реализована. Основной причиной остается высокая стоимость проектов и отсутствие необходимой экспертизы для их внедрения.

Имитация решений

В результате подобные инициативы рассматриваются как попытка создать видимость активной работы. На фоне этого реальные проблемы жителей временно оккупированных территорий остаются нерешенными, несмотря на регулярные заявления о поиске выхода из ситуации.

Напоминаем, что ЦПД сообщил, что российские государственные энергетические компании "Газпром" и "Роснефть" причастны к вывозу украинских детей на территорию РФ и попыткам их дальнейшего перевоспитания.

По данным анализа Йельского университета, более двух тысяч детей из Донецкой, Луганской и Запорожской областей были перемещены в лагеря в России и временно оккупированном Крыму.

Отметим, что ЦПД сообщил, что российский оборонно-промышленный комплекс столкнулся с существенной нехваткой боевых частей для ракет на фоне регулярных ударов по химическим предприятиям страны-агрессора.

"Нужны другие сигналы": Зеленский указал США на ответ РФ по поводу перемирия
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
