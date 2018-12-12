Шахтер - Лион: онлайн трансляция

Шахтер - Лион

РБК-Украина проведет трансляцию заключительного поединка группы F Лиги чемпионов

Шахтер - Лион. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть игру можно на Футбол 2. Донецкий "Шахтер" примет французский "Лион" в рамках 6 тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч был перенесен в Киев из Харькова из-за введения военного положения. Букмекеры отдают "горнякам" незначительное преимущество.

12 декабря 22:00

Киев, НСК Олимпийский

На кону поединка "Шахтер" - "Лион" будет стоять выход в 1/8 финала. Французский клуб, идущий без поражений, занимает второе место в группе F Лиги чемпионов с семью очками, а у "горняков" пока на два меньше. Третья позиция у "Хоффенхайма", а "Манчестер Сити" уже гарантировал себе выход в плей-офф.

"Лион" присоединится к манкунианцам, если не проиграет. Но если же французы одержат победу, а "Сити" дома уступит "Хоффенхайму", то клуб займет первое место. Очевидно, что "Шахтер" выйдет в плей-офф лишь в случае победы. Третье место или ничья гарантирует "горняками" попадания в 1/16 финала Лиги Европы.

Первая встреча украинской и французской команды во втором туре группового раунда ЛЧ завершилась вничью 2:2. Дончане также поделили очки в домашнем матче с "Хоффенхаймом". Далее последовали два поражения от "Манчестер Сити" - 0:3 в Харькове и 0:6 в Манчестере. В пятом туре гол Тайсона в добавленное время принес "Шахтеру" гостевую победу над "Хоффенхаймом" - 3:2.