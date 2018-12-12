Шахтар - Ліон: онлайн трансляція

Шахтар - Ліон

РБК-Україна проведе трансляцію заключного поєдинку групи F Ліги чемпіонів

Шахтар - Ліон. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися гру можна на Футбол 2. Донецький "Шахтар" прийме французький "Ліон" в рамках 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч був перенесений до Києва з Харкова через введення воєнного стану. Букмекери віддають "гірникам" незначну перевагу.

12 грудня 22:00

Київ, НСК Олімпійський

На кону поєдинку "Шахтар" - "Ліон" буде стояти вихід в 1/8 фіналу. Французький клуб, що йде без поразок, посідає друге місце в групі F Ліги чемпіонів з сімома очками, а у "гірників" поки на два менше. Третя позиція у "Хоффенхайма", а "Манчестер Сіті" вже гарантував собі вихід в плей-офф.

"Ліон" приєднається до манкуніанців, якщо не програє. А якщо ж французи отримають перемогу, а "Сіті" вдома поступиться "Хоффенхайма", то клуб займе перше місце. Очевидно, що "Шахтар" вийде в плей-офф лише в разі перемоги. Третє місце або нічия гарантує "гірниками" потрапляння в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Перша зустріч української та французької команди в другому турі групового раунду ЛЧ завершилася внічию 2:2. Донеччани також поділили очки в домашньому матчі з "Гоффенхаймом". Далі були дві поразки від "Манчестер Сіті" - 0:3 в Харкові і 0:6 в Манчестері. У п'ятому турі гол Тайсона в доданий час приніс "Шахтареві" гостьову перемогу над "Гоффенхаймом" - 3:2.