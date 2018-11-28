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"Шахтер" вырвал победу у "Хоффенхайма" в матче Лиги чемпионов

Новости » Спорт    28.11.2018 - 00:20
"Шахтер" вырвал победу у "Хоффенхайма" в матче Лиги чемпионов

Команда Паулу Фонсеки сохранила шанс на выход в плей-офф

Донецкий "Шахтер" в гостях дожал немецкий "Хоффенхайм" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Зинсхайме, завершилась со счетом 3:2.

Счет открыли "горняки" на 14 минуте, когда Тайсон отдал голевую передачу на Исмаили. Уже через минуту забил сам Тайсон после передачи Мораеса. Но игроки немецкого клуба смогли сравнять счет в матче: на 17 минуте отметился Крамарич, а на 40 - Цубер. Победу горнякам принес Тайсон уже в компенсированное время.

Расклад в группе F выглядит следующим образом: "Манчестер Сити" (10) - на 1 месте, "Лион" (7) - 2, "Шахтер" (5) - 3, а "Хоффенхайм" (3) замыкает таблицу. Таким образом, "Манчестер Сити" досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В решающем поединке 6 тура с "Лионом" команду Паулу Фонсеки устроит только победа, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ.

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