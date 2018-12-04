Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" состоится в Киеве

Поединок примет НСК "Олимпийский"
Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом сообщается в профиле матча на официальном сайте УЕФА и Twitter "горняков".
Изначально встреча, запланированная на 12 декабря, должна была пройти в Харькове на ОСК "Металлист" - домашнем стадионе "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Официально! Матч @ChampionsLeague «Шахтер» – «Лион» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский» 12 декабря.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 4, 2018
Подробности – скоро на https://t.co/CXvLcWhJLS. pic.twitter.com/EiA8hvWqqz
Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.
Директор соревнований УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что ни один матч под эгидой оранизации не состоятся в тех местах, где действует военное положение.
Из-за отсутствия гарантий безопасности президент "Лиона" Жан-Мишель Олас признался, что "не очень хотел бы" отправлять свою команду в Харьков на матч против "Шахтера".