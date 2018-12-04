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Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" состоится в Киеве

Новости » Спорт    04.12.2018 - 18:16
Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" состоится в Киеве
Фото: "Лион" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Поединок примет НСК "Олимпийский"

Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом сообщается в профиле матча на официальном сайте УЕФА и Twitter "горняков".

Изначально встреча, запланированная на 12 декабря, должна была пройти в Харькове на ОСК "Металлист" - домашнем стадионе "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. 

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение вводится в десяти областях Украины с 28 ноября сроком на 30 дней.

Директор соревнований УЕФА Джорджио Маркетти заявил, что ни один матч под эгидой оранизации не состоятся в тех местах, где действует военное положение.

Из-за отсутствия гарантий безопасности президент "Лиона"  Жан-Мишель Олас признался, что "не очень хотел бы" отправлять свою команду в Харьков на матч против "Шахтера". 

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