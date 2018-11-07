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"Шахтер" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов

Новости » Спорт    07.11.2018 - 23:57
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)
Фото: "Манчестер Сити" - "Шахтер" (twitter.com/FCShakhtar)

Однако донецкая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф

"Манчестр Сити" на домашнем стадионе обыграл донецкий "Шахтер" с разгромным счетом 6:0 в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. 

Три гола на свой счет записал бразильский форвард "горожан" Габриэл Жезус, а еще по разу отличились Давид Сильва, Рахим Стерлинг и Рияд Марез.

Стоит отметить, что это самое крупное поражение горняков при нынешнем главном тренере Паулу Фонсеке. До этого матча крупнейшим было от "Наполи" (0:3) в прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов.

В параллельном матче группы "Хоффенхайм" в меньшинстве со счета 0:2 ушел в Лионе от поражения - 2:2, не позволив таким образом "Сити" уже сегодня гарантировать себе выход в плей-офф. Теперь "Шахтер" должен побеждать в оставшихся двух поединках, если хочет продолжить свою историю в ЛЧ.

Турнирное положение после 4 туров: "Манчестер Сити" - 9 очков, "Лион" - 6, "Хоффенхайм" - 3, "Шахтер" - 2. 

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