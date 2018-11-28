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Семь команд гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов

Новости » Спорт    28.11.2018 - 09:49
Семь команд гарантировали выход в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: "Аякс" досрочно обеспечил себе место в плей-офф (twitter.com/championsleague)

"Шахтер" еще борется за проход в 1/8 финала турнира

Семь клубов гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по итогам первого игрового дня пятого тура группового этапа турнира. Об этом сообщается в Twitter УЕФА.

Участие в следующем раунде еврокубка обеспечили из группы E амстердамский "Аякс" и мюнхенская "Бавария", из группе F только английский "Манчестер Сити", из группы G мадридский "Реал" и итальянская  "Рома", из группы H туринский "Ювентус" и еще один представитель АПЛ "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что чемпион Украины "Шахтер" сохраняет шансы на попадание в следующий раунд. После победы над "Хоффенхаймом" "горнякам" дома нужно будет обыгрывать "Лион", чтобы занять второе место в группе F.

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