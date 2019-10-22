Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров

Донецкий "Шахтер" проведет поединок 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против чемпиона Хорватии - загребского "Динамо". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

22 октября 19:55

Харьков, ОСК "Металлист"

Букмекеры видят "горняков" фаворитами предстоящего поединка. Так, ведущие конторы предлагают сделать ставку на успех "Шахтера" с коэффициентом 1,72, в то время как на победу загребского "Динамо" - 5,30. Ничейный результат оценили в 3,70.

Главным арбитром встречи будет Матеу Лаос из Испании. Его помощниками на линиях стали Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Напомним, команда Луиша Каштру подходит к встрече без кадровых потерь.

После двух туров украинская и хорватская команды набрали по 3 очка и занимают в группе второе и третье места соответственно из-за разницы забитых голов. Обе команды в предыдущих турах победили итальянскую "Аталанту" и проиграли английскому "Манчестер Сити".

Поэтому именно с чемпионами Хорватии дончане будут бороться за выход из группы, и 2 личные встречи подряд клубы рассматривают как ключевые для продолжения борьбы в турнире.