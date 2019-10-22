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Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча

Новости » Спорт    22.10.2019 - 11:55
Шахтер - Динамо Загреб: анонс матча
Фото: "Шахтер" подходит к встрече с "Динамо" Загреб без кадровых потерь (twitter.com/fcshakhtar)

Готовимся к поединку 3 тура группового этапа Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" сыграют в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считаю хозяев поля фаворитами поединка. "Горняки" подходят к встрече без кадровых потерь.

22 октября 19:55
Харьков, ОСК "Металлист"

После двух туров "Шахтер" и "Динамо" имеют по 3 очка, но на втором месте идет хорватский клуб благодаря лучшей разнице голов. Обе команды в предыдущих турах победили итальянскую "Аталанту" и проиграли английскому "Манчестер Сити". Поэтому именно с чемпионами Хорватии дончане будут бороться за выход из группы, и 2 личные встречи подряд клубы рассматривают как ключевые для продолжения борьбы в турнире.

Обе команды, чтобы больше времени посвятить предстоящему поединку, провели матчи в национальных первенствах в пятницу, 18 октября. "Шахтер" с убедительным счетом 6:0 победил "Колос", а загребское "Динамо" также уверенно обыграло на выезде "Горицу" - 4:2.

Ранее клубы дважды пересекались в еврокубках - в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2008/09. Сначала "Шахтер" победил в Донецке со счетом 2:0, а во второй встрече на "Максимире" укрепил успех - 3:1.

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