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Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    22.10.2019 - 13:56
Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров
Фото "Шахтер" подходит к встрече с "Динамо" Загреб без кадровых потерь (twitter.com/fcshakhtar)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Донецкий "Шахтер" проведет поединок 3 тура группового этапа Лиги чемпионов против чемпиона Хорватии - загребского "Динамо". Трансляция начнется в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

22 октября 19:55
Харьков, ОСК "Металлист"

Букмекеры видят "горняков" фаворитами предстоящего поединка. Так, ведущие конторы предлагают сделать ставку на успех "Шахтера" с коэффициентом 1,72, в то время как на победу загребского "Динамо" - 5,30. Ничейный результат оценили в 3,70.

Главным арбитром встречи будет Матеу Лаос из Испании. Его помощниками на линиях стали Пау Себриан Дэвис и Роберто Дель Паломар. Четвертый арбитр - Хосе Луис Мунуэра Монтеро.

Напомним, команда Луиша Каштру подходит к встрече без кадровых потерь.

После двух туров украинская и хорватская команды набрали по 3 очка и занимают в группе второе и третье места соответственно из-за разницы забитых голов. Обе команды в предыдущих турах победили итальянскую "Аталанту" и проиграли английскому "Манчестер Сити".

Поэтому именно с чемпионами Хорватии дончане будут бороться за выход из группы, и 2 личные встречи подряд клубы рассматривают как ключевые для продолжения борьбы в турнире.

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