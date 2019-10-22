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Шахтар - Динамо Загреб: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    22.10.2019 - 13:56
Шахтар - Динамо Загреб: прогноз букмекерів
Фото: "Шахтар" підходить до зустрічі з "Динамо" Загреб без кадрових втрат (twitter.com/fcshakhtar)

Фахівці вважають фаворитом донецький клуб

Донецький "Шахтар" проведе поєдинок 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти чемпіона Хорватії - загребського "Динамо". Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

22 жовтня 19:55
Харків, ОСК "Металіст"

Букмекери бачать "гірників" фаворитами майбутнього поєдинку. Так, провідні контори пропонують зробити ставку на успіх "Шахтаря" з коефіцієнтом 1,72, у той час як на перемогу загребського "Динамо" - 5,30. Нічийний результат оцінили в 3,70.

Головним арбітром зустрічі буде Матеу Лаос з Іспанії. Його помічниками на лініях стали Пау Себріан Девіс і Роберто Дель Паломар. Четвертий арбітр - Хосе Луїс Мунуера Монтеро.

Нагадаємо, команда Луїша Каштру підходить до зустрічі без кадрових втрат.

Після двох турів українська та хорватська команди набрали по 3 очки і посідають в групі друге і третє місця відповідно через різницю забитих голів. Обидві команди в попередніх турах перемогли італійську "Аталанту" та програли англійському "Манчестер Сіті".

Тому саме з чемпіонами Хорватії донеччани будуть боротися за вихід із групи, й 2 особисті зустрічі поспіль клуби розглядають як ключові для продовження боротьби в турнірі.

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