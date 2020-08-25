Шахтер - Динамо: прогноз на матч за Суперкубок Украины

"Шахтер" и "Динамо" проведут первую очную встречу в новом сезоне в рамках Суперкубка Украины. Трансляция начнется в 21:00, а смотреть матч можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина".

25 августа 21:00

Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, донецкий клуб является безусловным фаворитом в борьбе за Суперкубок. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,78, тогда как вероятность успеха "Динамо" оценивается в 4,20, на ничью в основное время можно поставить 3,70.

Киевлян на игру за первый трофей сезона выведет новый главный тренер Мирча Луческу, который ранее двенадцать лет был наставником их принципиальных соперников - "горняков".

Статистика

Победитель сегодняшнего противостояния выйдет в лидеры по количеству побед в Суперкубке Украины. Пока у соперников полный паритет - 8 завоеванных трофеев. Но вот в личных суперкубковых матчах "Динамо" имеет 7 побед против 5 у "Шахтера".

Новый сезон

В чемпионате Украины обе команды стартовали с побед. "Динамо" в дебютном официальном матче под руководством Луческу разгромило "Олимпик" со счетом 4:1, "Шахтер" в первом туре УПЛ справился с "Колосом" (3:1).

Настроение команд

Киевляне выдали ударный старт в УПЛ, который является результатом удачной межсезонной подготовки. Луческу еще не успел провести полноценную перестройку команды, однако его почерк виден сразу. Команда быстро адаптировалась к новой тактике 4-2-3-1.

"Горняки" измотаны, а также подавлены после разгромного поражения в полуфинале Лиги Европы от "Интера" (5:0). Однако ничто так не мотивирует, как жажда проявить себя на фоне бывшего тренера.

Кадровая ситуация

У "Шахтера", кроме основного защитника Исмаили, все игроки готовой к бою. В "Динамо" же под вопросом участие защитников Бурды, Попова, Шабанова, Миколенко и полузащитников Вербича, Шепелева, Цыганкова и Буяльского. Это все ключевые футболисты киевлян.