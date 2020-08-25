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Шахтер - Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины

Киев, Вторник 25 августа 2020 09:32
Шахтер - Динамо: анонс матча за Суперкубок Украины
Фото: "Динамо" и "Шахтер" в матче за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)
Автор: Вера Олейник

Готовимся к первой встрече украинских грандов в новом сезоне

Матч за Суперкубок Украины 2020 года состоится между "Шахтером" и "Динамо". Трансляция начнется в 21:00, а смотреть игру можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина". Букмекеры считают большим фаворитом в противостоянии донецкий клуб, который будет хозяевами встречи.

25 августа 21:00
Киев, НСК "Олимпийский"

В поединке за первый трофей сезона традиционно сойдутся гранды украинского футбола. "Динамо" на этот бой поведет Мирча Луческу - бывший главный тренер принципиального соперника. Румын проведет свой первый матч против "Шахтера", который возглавлял в течение двенадцати лет.

Статистика встреч

Новый розыгрыш Суперкубка будет 17 по счету и 13 между "Динамо" и "Шахтером". В предыдущих очных встречах "бело-синие" 7 раз завоевывали трофей, а всего в активе команды их 8. Столько же на счету "горняков", причем к 7 из 8 побед в Суперкубке дончан приводил именно Луческу.

В прошлом сезоне обладателем трофея стали киевляне, которые обыграли "горняков" со счетом 2:1.

Кадровые проблемы

У "Динамо" много травмированных игроков. Под вопросом участие защитников Бурды, Попова, Шабанова, Миколенко и полузащитников Вербича, Шепелева, Цыганкова и Буяльского. Это все ключевые футболисты киевлян, в то время, как у "Шахтера" таких проблем нет. Тренерский штаб Луиша Каштру не сможет рассчитывать только на основного защитника Исмаили.

Арена встречи

Розыгрыш Суперкубка впервые примет столичный НСК "Олимпийский". Пять последних лет неизменным местом проведения этого матча был одесский "Черноморец". В общем Киев станет седьмым городом, где определится обладатель трофея.

В этом году игра пройдет без болельщиков. Поскольку в стране возросло количество заражений коронавируса, Минздрав пересмотрел свое решение по заполнению трибун на 25%.

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