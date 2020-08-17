"Шахтер" разгромно уступил "Интеру" и покинул Лигу Европы

Фото: "Интер" - "Шахтер" (twitter.com/Inter)

"Горняки" пропустили пять голов

Донецкий "Шахтер" крупно уступил миланскому "Интеру" в матче 1/2 финал Лиги Европы. Встреча состоялась в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе "Дюссельдорф Арена" и завершилась со счетом 5:0.

Автором первого забитого мяча на 19 минуте стал Лаутаро Мартинес. Уже во втором тайме преимущество итальянского клуба увеличил Данило Д'Амброзио. Счет до разгромного довел Мартинес на 74 минуте. Вскоре Лукаку забил четвертый гол, а на 83 минуте он же оформил дубль.

Таким образом, итальянский клуб выходит в финал Лиги Европы и встретится с "Севильей", которая накануне победила "Манчестер Юнайтед" (2:1). Решающий матч состоится 21 августа в Кельне.

Уступаем в полуфинале и завершаем выступление в Лиге Европы.



Спасибо за вашу поддержку в этом длинном сезоне!#ИнтерШахтер #UEL @EuropaLeague https://t.co/7t0kqqMiVn pic.twitter.com/aZn03LuTuR — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 17, 2020

Напомним, благодаря победе "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы Украина поднялась на 9 место в таблице коэффициентов УЕФА.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Лигу Европы и Лигу чемпионов сезона 2019/2020 будут доигрывать в формате "финала восьми", которая предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф.