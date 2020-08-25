Шахтар - Динамо: прогноз на матч за Суперкубок України

"Шахтар" і "Динамо" проведуть першу очну зустріч у новому сезоні в рамках Суперкубка України. Трансляція розпочнеться о 21:00, а дивитися гру можна на каналах "Футбол 1" і ТРК "Україна".

25 серпня 21:00

Київ, НСК "Олімпійський"

На думку букмекерів, донецький клуб є безумовним фаворитом в боротьбі за Суперкубок. На перемогу "Шахтаря" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,78, тоді як ймовірність успіху "Динамо" оцінюється в 4,20, на нічию в основний час можна поставити 3,70.

Киян на гру за перший трофей сезону виведе новий головний тренер Мірча Луческу, який раніше дванадцять років був наставником їх принципових суперників - "гірників".

Статистика

Переможець сьогоднішнього протистояння вийде в лідери за кількістю перемог в Суперкубку України. Поки у суперників повний паритет - 8 завойованих трофеїв. Але ось в особистих суперкубкових матчах "Динамо" має 7 перемог проти 5 у "Шахтаря".

Новий сезон

У чемпіонаті України обидві команди стартували з перемог. "Динамо" в дебютному офіційному матчі під керівництвом Луческу розгромило "Олімпік" з рахунком 4:1, "Шахтар" в першому турі УПЛ впорався з "Колосом" (3:1).

Настрій команд

Кияни видали ударний старт в УПЛ, який є результатом вдалої міжсезонної підготовки. Луческу ще не встиг провести повноцінну перебудову команди, однак його почерк видно одразу. Команда швидко адаптувалась до нової тактики 4-2-3-1.

"Гірники" виснажені, а також пригнічені після розгромної поразки у півфіналі Ліги Європи від "Інтера" (5:0). Проте ніщо так не мотивує, як жага проявити себе на фоні колишнього тренера.

Кадрова ситуація

У "Шахтаря", окрім основного захисника Ісмаїлі, всі гравці готовою до бою. У "Динамо" ж під питанням участь захисників Бурди, Попова, Шабанова, Миколенка і півзахисників Вербича, Шепелєва, Циганкова і Буяльського. Це всі ключові футболісти киян.