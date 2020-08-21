"Динамо" и "Шахтер" стартовали с побед в чемпионате Украины

Фото: "Динамо" и "Шахтер" в матче за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)

Оба матча в Киеве оказались результативными

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с побед открыли новый сезон украинской Премьер-лиги. Оба матча в Киеве оказались результативными.

Киевляне в дебютном официальном матче Мирчи Луческу во главе обыграло "Олимпик" со счетом 4:1. Автором первого гола в новом сезоне стал Виталий Буяльский на 8 минуте. Вскоре "Динамо" удвоил преимущество благодаря автоголу, мяч в свои ворота отправил Тарас Завийский. "Олимпик" отыграл мяч на 23 минуте усилиями Сергея Политыло. После перерыва Владислав Супряга сделал счет 3:1, а вышедший на замену Виктор Цыганков в концовке встречи сделал счет разгромным.

Действующий чемпион обыграл "Колос" - 3:1. В первом тайме команды голов не забивали. Причем "Шахтер" не реализовал два пенальти. Третий 11-метровый уже во втором тайме "горняки" все же забили, отличился Алан Патрик. Чуть позже бразильский полузащитник оформил оформил дубль, а третий мяч в сетку "Колоса" отправил Тете. Мяч престижна забил Даниса Костышина.

Следующий матч "Динамо" и "Шахтер" проведут в рамках Суперкубка Украины. Поединок состоится 25 августа в Киеве. Донецкий клуб будет номинальным хозяином игры.