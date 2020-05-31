Шахтер - Динамо: прогноз на матч

Фото: "Шахтер" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают фаворитом донецкий клуб

Классическое противостояние чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится уже в первом туре после карантина. Трансляция начнется в 17:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

31 мая 17:00

Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, донецкий клуб после длительного перерыва одолеет киевлян на их поле. Победа "Шахтера" соответствует коэффициенту 1,83, а вот триумф "Динамо" оценивается в 4,20. На ничейный результат можно поставить 3,75.

Подготовка к противостоянию

Обе команды провели товарищескую встречу с лидером Первой лиги "Рухом". Если киевляне не смогли реализовать ни одного момента (0:0), то "горняки" победили соперника со Львова с разгромным счетом 4:1. Во втором контрольном матче "Динамо" переиграло донецкий "Олимпик", а "Шахтер" не оставил шанса киевскому "Оболони-Бровар".

Кадровая ситуация

Существенных потерь у обеих команд нет. Из-за повреждения в спаррингах с "Динамо" не участвовали Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Никита Бурда и Иосиф Пиварич. Но по словам врача киевлян, все они скоро должны вернуться на поле. У "Шахтера" под вопросом защитник Валерий Бондарь. Команда из-за травм не сможет рассчитывать на Майкона и Артема Бондаренко.

Ориентировочные составы

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Коваленко, Патрик, Тайсон, Мораес

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили, Дуэлунд, Вербич, Русин

Турнирная таблица

"Горняки" лидируют с отрывом в 13 очков от соперника. "Бело-синие" расположились на третьей строчке, имея равное количество очков с "Зарей", но уступая луганской команде по дополнительным показателям.

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Автор: Вера Олейник