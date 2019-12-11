Шахтер - Аталанта: где смотреть матч

Донецкий "Шахтер" сыграет дома против итальянской "Аталанты" в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Букмекеры оценивают шансы обеих команд почти как равные.

11 декабря 19:55

Харьков, ОСК "Металлист"

Решающий для обеих команд поединок состоится в среду, 11 декабря, на стадионе "Металлист" в Харькове. Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2". Начало - в 19:55 по киевскому времени. В повторе можно посмотреть игру на канале "Футбол 1" в 1:55.

Поединок рассудит немецкая бригада арбитров во главе с 38-летним Феликсом Цвайером.

Обеим командам нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. "Шахтер" в случае ничьи продолжит еврокомпанию, но в каком турнире - зависит от результата параллельного матча "Динамо" Загреб - "Манчестер Сити". "Аталанте" для выхода в плей-офф нужно побеждать "Шахтер" и надеяться, что "горожане" не проиграют хорватам.

Напомним, первая встреча "Аталанты" и "Шахтера" завершилась победой "горняков" - 2:1.