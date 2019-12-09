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УЕФА назначил арбитров на заключительный матч "Шахтера" в группе Лиги чемпионов

Новости » Спорт     09.12.2019 - 14:51
УЕФА назначил арбитров на заключительный матч "Шахтера" в группе Лиги чемпионов
Фото: "Аталанта" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Главный рефери в третий раз в карьере будет работать на матче украинской команды

Поединок заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и итальянской "Аталантой" рассудит немецкая бригада арбитров. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главным рефери встречи назначен 38-летний Феликс Цвайер. Его ассистенты - Торстен Шиффнер, Марко Ахмюллер. Четвертый арбитр - Роберт Шродер. С системой видеоповторов VAR будет работать Саша Штегеманн, его ассистент - Марко Фритц.

Интересно, что для Цвайера это уже третий матч с участием "Шахтера". Впервые немец работал на матче "горняков" в 2015 году. Тогда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дончане играли против "Фенербахче" (3:0). Он же обслуживал матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2017/18, в котором "Шахтер" на своем поле обыграл итальянский "Наполи" (2:1).

Матч "Шахтер" - "Аталанта" состоится 11 декабря на харьковском стадионе "Металлист". Начало встречи в 19:55 по киевскому времени. Победа гарантирует донецкой команде место в плей-офф.

Напомним, определилась уже ровно половина, восемь клубов, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЛЧ.

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