Шахтер - Аталанта: прогноз букмекеров

Фото: "Шахтер" - "Аталанта" (shakhtar.com)

Специалисты считают, что шансы команд равны

Донецкий "Шахтер" на домашнем стадионе в Харькове сыграет против итальянской "Аталанты" в рамках финального тура группового раунда Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 19:55, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2".

11 декабря 19:55

Харьков, ОСК "Металлист"

По мнению букмекеров, шансы команд на победу практически равны. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 2,60, а на то, что три очка сумеет взять "Аталанта" - также 2,60. Коэффициент на ничью равен 3,75. Наиболее вероятным счетом специалисты называют ничью со счетом 1:1.

Поединок рассудит немецкая бригада арбитров во главе с 38-летним Феликсом Цвайером.

Предыдущий матч команды провели в рамках второго тура, где дончане сумели одержать победу со счетом 2:1.

Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Шахтер" должен обыгрывать "Аталанту", или в случае ничьей надеяться на удачный исход параллельного матча между загребским "Динамо" и "Манчестер Сити". У "горняков" в активе 6 очков, у хорватов - 5 очков, у итальянской команды - 4. "Горожане", как и еще 13 клубов, застолбили себе место в следующем раунде турнира.