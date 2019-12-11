Шахтар - Аталанта: де дивитися матч

Донецький "Шахтар" зіграє вдома проти італійської "Аталанти" в матчі шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Букмекери оцінюють шанси обох команд майже як рівні.

11 грудня 19:55

Харків, ОСК "Металіст"

Вирішальний для обох команд поєдинок відбудеться у середу, 11 грудня, на стадіоні "Металіст" в Харкові. Матч завершального шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів у прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 2". Початок - о 19:55 за київським часом. У повторі можна подивитися гру на каналі "Футбол 1" о 1:55.

Поєдинок розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з 38-річним Феліксом Цвайером.

Обом командам потрібна перемога, щоб вийти в плей-офф Ліги чемпіонів. "Шахтар" в разі нічиї продовжить еврокомпанію, але в якому турнірі - залежить від результату паралельного матчу "Динамо" Загреб - "Манчестер Сіті". "Аталанти" для виходу в плей-офф потрібно перемагати "Шахтар" і сподіватися, що "городяни" не програють хорватам.

Нагадаємо, перша зустріч "Аталанти" і "Шахтаря" завершилася перемогою "гірників" - 2:1.