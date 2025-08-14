"Шахтар" - "Панатінаїкос": хто фаворит та де дивитися матч Ліги Європи

Деталі поєдинку "Шахтар" - "Панатінаїкос"

Матч-відповідь між донецьким та афінським клубами відбудеться на стадіоні імені Генріка Реймана в Кракові. Початок зустрічі заплановано на 21:00 за київським часом.

Суперників на полі розсудить німецький арбітр Даніель Зіберт. Українським уболівальникам він відомий за роботою на виїзному матчі Ліги націй проти збірної Бельгії (0:3). Цікаво, що він уже тричі обслуговував поєдинки з участю "Панатінаїкоса" у чемпіонаті Греції, і в жодному з цих матчів грецький клуб не зазнав поразки.

Асистентами головного арбітра будуть Ян Зайдель і Рафаель Фольтін, четвертим суддею призначений Тімо Герах. Контролювати роботу VAR покликаний Крістіан Дінгерт, йому допомагатиме Йоханн Пфайфер.

"Шахтар" після важких поєдинків

Після напруженого першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи в Афінах, який завершився безгольовою нічиєю, "Шахтар" провів ще один важкий поєдинок. Він відбувся у другому турі УПЛ, донецька команда зіграла проти "Карпат" з рахунком 3:3.

Відсутність лівофлангового вінгера Кевіна може створити додаткові складнощі. До того ж, Траоре травмований і не зможе допомогти команді. Тепер основне навантаження в атаці лягає на Еліаса.

"Панатінаїкос" готується без ігрового ритму

Грецький клуб стартує у чемпіонаті країни лише 23 серпня, тож до матчу проти "Шахтаря" команда не мала офіційних спарингів.

Попри це, у першій зустрічі віцечемпіон Греції здивував, деколи диктуючи темп і маючи шанси на перемогу, якби не Дмитро Різник.

Під питанням участь у матчі Фоті Іоаннідіса та Тасоса Бакасетоса, але Анас Зарурі та Маноліс Сиопіс відновилися після травм і готуються у загальній групі.

Історія та прогноз на матч

Букмекери прогнозують мінімальну перемогу "гірників", яка дозволить команді вийти до плейоф Ліги Європи та зустрітися з турецьким "Самсунспором".

Нагадаємо, що це буде лише другий матч в історії протистоянь "Шахтаря" та "Панатінаїкоса".

Де і як дивитися гру

В Україні матч у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV. Трансляція доступна на OTT-платформах – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV.

Також сигнал ретранслюють оператори супутникового телебачення VIASAT та низка загальнонаціональних і місцевих кабельних каналів.