Шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова
Шахраї почали розсилати фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.
"Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам. Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас", - сказано у заяві.
В ОП розповіли, що у фейковому листі йшлося про прохання від нібито керівника Буданова "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українців додому.
"Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову", - пояснили в ОП.
Пропаганда РФ
Нагадаємо, на початку квітня росіяни поширювали у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації. Окупанти закликали людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяли "форсування Дніпра протягом двох тижнів".
Крім того, раніше в одному з мікрорайонів Чернігова були виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які скинули з дрона. Вони містили заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.
Раніше над Нікополем Дніпропетровської області фіксувались скиди листівок про заклики приєднатися до так званого "диктанту побєди" – російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.