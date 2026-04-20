ua en ru
Пн, 20 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Суспільство

Шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова

13:40 20.04.2026 Пн
2 хв
Що просять зловмисники?
aimg Валерій Ульяненко
Шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова Фото: Кирило Буданов (Getty Images)

Шахраї почали розсилати фейкові листи від імені керівника Офісу президента України Кирила Буданова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.

Читайте також: Пропаганда з неба: росіяни з дронів розкидають листівки про "поганого" Трампа (фото)

"Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам. Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас", - сказано у заяві.

В ОП розповіли, що у фейковому листі йшлося про прохання від нібито керівника Буданова "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українців додому.

"Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову", - пояснили в ОП.

Пропаганда РФ

Нагадаємо, на початку квітня росіяни поширювали у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації. Окупанти закликали людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяли "форсування Дніпра протягом двох тижнів".

Крім того, раніше в одному з мікрорайонів Чернігова були виявлені листівки у вигляді 100-гривневих купюр, які скинули з дрона. Вони містили заклики ділитися координатами та допомагати наводити вогонь на позиції ЗСУ, за що отримувати справжні гроші.

Раніше над Нікополем Дніпропетровської області фіксувались скиди листівок про заклики приєднатися до так званого "диктанту побєди" – російської пропагандистської акції, яку Кремль активно просуває на тимчасово окупованих територіях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кирило Буданов Шахраї
Новини
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
В Одесі в авто знайшли мертвим депутата міськради
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи