Шахраї розсилають фейкові листи від імені Буданова

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.

"Закликаємо всіх ретельно перевіряти відправників електронної пошти та не довіряти сумнівним адресантам. Нещодавно такий лист отримав президент Українського національного об’єднання Канади Юрій Клюфас", - сказано у заяві.

В ОП розповіли, що у фейковому листі йшлося про прохання від нібито керівника Буданова "надати активну медійну та інформаційну підтримку" для повернення українців додому.

"Лист надійшов не з офіційної адреси, а зі скриньки, створеної на комерційному поштовому ресурсі: office.apu.gov.ua@proton.me. Під листом стоїть підпис, який не належить Кирилу Буданову", - пояснили в ОП.

Нагадаємо, на початку квітня росіяни поширювали у Нікополі листівки з погрозами про майбутній наступ та закликами до мешканців готуватися до окупації. Окупанти закликали людей не користуватися цивільним транспортом, запасатися продуктами та обіцяли "форсування Дніпра протягом двох тижнів".