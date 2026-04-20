Мошенники рассылают фейковые письма от имени Буданова

13:40 20.04.2026 Пн
Что просят злоумышленники?
aimg Валерий Ульяненко
Мошенники рассылают фейковые письма от имени Буданова Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)

Мошенники начали рассылать фейковые письма от имени главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента.

Читайте также: Пропаганда с неба: россияне с дронов разбрасывают листовки о "плохом" Трампе (фото)

"Призываем всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам. Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас", - сказано в заявлении.

В ОП рассказали, что в фейковом письме говорилось о просьбе от якобы руководителя Буданова "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинцев домой.

"Письмо поступило не с официального адреса, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову", - пояснили в ОП.

Пропаганда РФ

Напомним, в начале апреля россияне распространяли в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации. Оккупанты призвали людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещали "форсирование Днепра в течение двух недель".

Кроме того, ранее в одном из микрорайонов Чернигова были обнаружены листовки в виде 100-гривневых купюр, которые сбросили с дрона. Они содержали призывы делиться координатами и помогать наводить огонь на позиции ВСУ, за что получать настоящие деньги.

Ранее над Никополем Днепропетровской области фиксировались сбросы листовок о призывах присоединиться к так называемому "диктанту победы" - российской пропагандистской акции, которую Кремль активно продвигает на временно оккупированных территориях.

Новости
В Одессе в автомобиле нашли мертвым депутата горсовета
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы