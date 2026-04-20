Мошенники рассылают фейковые письма от имени Буданова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса президента.

"Призываем всех тщательно проверять отправителей электронной почты и не доверять сомнительным адресантам. Недавно такое письмо получил президент Украинского национального объединения Канады Юрий Клюфас", - сказано в заявлении.

В ОП рассказали, что в фейковом письме говорилось о просьбе от якобы руководителя Буданова "оказать активную медийную и информационную поддержку" для возвращения украинцев домой.

"Письмо поступило не с официального адреса, а из ящика, созданного на коммерческом почтовом ресурсе: office.apu.gov.ua@proton.me. Под письмом стоит подпись, которая не принадлежит Кириллу Буданову", - пояснили в ОП.

Пропаганда РФ

Напомним, в начале апреля россияне распространяли в Никополе листовки с угрозами о предстоящем наступлении и призывами к жителям готовиться к оккупации. Оккупанты призвали людей не пользоваться гражданским транспортом, запасаться продуктами и обещали "форсирование Днепра в течение двух недель".