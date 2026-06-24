"Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю стало менше: чи відмовилась РФ від цього маршруту

Українські прикордонники за останній тиждень не спостерігали масових прольотів "Шахедів" вздовж кордону з Білоруссю.
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі РБК-Україна.
"Загалом, якщо говорити про останній тиждень, зальоти "Шахедів" через Чернігівщину дещо зменшилися", - розповів Демченко.
Однак ворог не відмовився від цього маршруту через північний кордон України, зауважив речник ДПСУ.
"Але, якщо говорити про масові прольоти, особливо вздовж кордону з Білоруссю, то це особливо активно спостерігалося під час масованих атак по Україні на початку та в середині червня", - наголосив він.
Фото: речник ДПСУ розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю (Інфографіка РБК-Україна)
Минулої п'ятниці президент Володимир Зеленський дав білоруському режиму тиждень, щоб прибрати російські ретранслятори, які ведуть "Шахеди" вздовж кордону.
Чи виконала білоруська сторона цю вимогу, речник ДПСУ відповісти не зміг, оскільки у прикордонників немає відповідних засобів для перевірки.
"Це тільки ті органи і структури, які мають технічні можливості спостереження за територією Білорусі, можуть це озвучити", - резюмував Демченко.
Білоруське медіа "Флагшток" написало, що після ультиматуму від Зеленського дрони стали рідше літати вздовж кордону. А в останні три дні взагалі не спостерігалися. Там припускають, що режим Олександра Лукашенка все ж вимкнув ретранслятори.
До речі, ультиматум українського президента спливає вже цієї п'ятниці. Як попереджав Зеленський, якщо білоруський режим не демонтує ретранслятори - то це зробить українська армія.
У Євросоюзі таку позицію України підтримали. Там нагадали, що Україна має право на самооборону, а білоруський режим допомагає РФ у війні.