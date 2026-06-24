RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Шахедов" вдоль границы с Беларусью стало меньше: отказалась ли РФ от этого маршрута

19:06 24.06.2026 Ср
2 мин
В прошлую пятницу белорусскому режиму поставили ультиматум - не помогать дронам РФ
aimg Дмитрий Левицкий aimg Андрей Демченко Эксперт
Фото: летают ли "Шахеды" вдоль границы Беларуси (Getty Images)

Украинские пограничники за последнюю неделю не наблюдали массовых пролетов "Шахедов" вдоль границы с Беларусью.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Отказалась ли Россия от атак с севера

"В целом, если говорить о последней неделе, залеты "Шахедов" из-за Черниговщины несколько уменьшились", - рассказал Демченко.

Однако враг не отказался от этого маршрута через северную границу Украины, отметил спикер ГПСУ.

"Но если говорить о массовых пролетах, особенно вдоль границы с Беларусью, то это особенно активно наблюдалось во время массированных атак по Украине в начале и середине июня", - подчеркнул он.

Фото: спикер ГПСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью (Инфографика РБК-Украина)

Читайте также: В Беларуси заметили изменения после ультиматума Зеленского для Лукашенко

Убрали ли российские ретрансляторы

В прошлую пятницу президент Владимир Зеленский дал белорусскому режиму неделю, чтобы убрать российские ретрансляторы, ведущие "Шахеды" вдоль границы.

Выполнила ли белорусская сторона это требование, представитель ГПСУ ответить затруднился, поскольку у пограничников нет соответствующих средств для проверки.

"Это только те органы и структуры, у которых есть технические возможности наблюдения за территорией Беларуси, могут это озвучить", - резюмировал Демченко.

В Беларуси увидели изменения на границе

Белорусское медиа "Флагшток" написало, что после ультиматума от Зеленского дроны стали реже летать вдоль границы. А в последние три дня вообще не наблюдалось. Там предполагают, что режим Александра Лукашенко все же выключил ретрансляторы.

Кстати, ультиматум украинского президента истекает уже в эту пятницу. Как предупреждал Зеленский, если белорусский режим не демонтирует ретрансляторы - это сделает украинская армия.

В Евросоюзе такую позицию Украины поддержали. Там напомнили, что Украина имеет право на самооборону, а белорусский режим помогает РФ в войне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БеларусьДПСУВойна России против УкраиныДрониАтака дронов