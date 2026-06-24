"Шахедов" вдоль границы с Беларусью стало меньше: отказалась ли РФ от этого маршрута

Отказалась ли Россия от атак с севера

"В целом, если говорить о последней неделе, залеты "Шахедов" из-за Черниговщины несколько уменьшились", - рассказал Демченко.

Однако враг не отказался от этого маршрута через северную границу Украины, отметил спикер ГПСУ.

"Но если говорить о массовых пролетах, особенно вдоль границы с Беларусью, то это особенно активно наблюдалось во время массированных атак по Украине в начале и середине июня", - подчеркнул он.

Фото: спикер ГПСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью (Инфографика РБК-Украина)

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Убрали ли российские ретрансляторы

В прошлую пятницу президент Владимир Зеленский дал белорусскому режиму неделю, чтобы убрать российские ретрансляторы, ведущие "Шахеды" вдоль границы.

Выполнила ли белорусская сторона это требование, представитель ГПСУ ответить затруднился, поскольку у пограничников нет соответствующих средств для проверки.

"Это только те органы и структуры, у которых есть технические возможности наблюдения за территорией Беларуси, могут это озвучить", - резюмировал Демченко.