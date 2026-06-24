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"Шахедов" вдоль границы с Беларусью стало меньше: отказалась ли РФ от этого маршрута

19:06 24.06.2026 Ср
2 мин
В прошлую пятницу белорусскому режиму поставили ультиматум - не помогать дронам РФ
aimg Дмитрий Левицкий aimg Андрей Демченко Эксперт
"Шахедов" вдоль границы с Беларусью стало меньше: отказалась ли РФ от этого маршрута Фото: летают ли "Шахеды" вдоль границы Беларуси (Getty Images)
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Украинские пограничники за последнюю неделю не наблюдали массовых пролетов "Шахедов" вдоль границы с Беларусью.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.

Отказалась ли Россия от атак с севера

"В целом, если говорить о последней неделе, залеты "Шахедов" из-за Черниговщины несколько уменьшились", - рассказал Демченко.

Однако враг не отказался от этого маршрута через северную границу Украины, отметил спикер ГПСУ.

"Но если говорить о массовых пролетах, особенно вдоль границы с Беларусью, то это особенно активно наблюдалось во время массированных атак по Украине в начале и середине июня", - подчеркнул он.

&quot;Шахедов&quot; вдоль границы с Беларусью стало меньше: отказалась ли РФ от этого маршрута

Фото: спикер ГПСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью (Инфографика РБК-Украина)

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Убрали ли российские ретрансляторы

В прошлую пятницу президент Владимир Зеленский дал белорусскому режиму неделю, чтобы убрать российские ретрансляторы, ведущие "Шахеды" вдоль границы.

Выполнила ли белорусская сторона это требование, представитель ГПСУ ответить затруднился, поскольку у пограничников нет соответствующих средств для проверки.

"Это только те органы и структуры, у которых есть технические возможности наблюдения за территорией Беларуси, могут это озвучить", - резюмировал Демченко.

В Беларуси увидели изменения на границе

Белорусское медиа "Флагшток" написало, что после ультиматума от Зеленского дроны стали реже летать вдоль границы. А в последние три дня вообще не наблюдалось. Там предполагают, что режим Александра Лукашенко все же выключил ретрансляторы.

Кстати, ультиматум украинского президента истекает уже в эту пятницу. Как предупреждал Зеленский, если белорусский режим не демонтирует ретрансляторы - это сделает украинская армия.

В Евросоюзе такую позицию Украины поддержали. Там напомнили, что Украина имеет право на самооборону, а белорусский режим помогает РФ в войне.

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