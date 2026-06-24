"Шахедов" вдоль границы с Беларусью стало меньше: отказалась ли РФ от этого маршрута
Украинские пограничники за последнюю неделю не наблюдали массовых пролетов "Шахедов" вдоль границы с Беларусью.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии РБК-Украина.
Отказалась ли Россия от атак с севера
"В целом, если говорить о последней неделе, залеты "Шахедов" из-за Черниговщины несколько уменьшились", - рассказал Демченко.
Однако враг не отказался от этого маршрута через северную границу Украины, отметил спикер ГПСУ.
"Но если говорить о массовых пролетах, особенно вдоль границы с Беларусью, то это особенно активно наблюдалось во время массированных атак по Украине в начале и середине июня", - подчеркнул он.
Фото: спикер ГПСУ рассказал о ситуации на границе с Беларусью (Инфографика РБК-Украина)
Убрали ли российские ретрансляторы
В прошлую пятницу президент Владимир Зеленский дал белорусскому режиму неделю, чтобы убрать российские ретрансляторы, ведущие "Шахеды" вдоль границы.
Выполнила ли белорусская сторона это требование, представитель ГПСУ ответить затруднился, поскольку у пограничников нет соответствующих средств для проверки.
"Это только те органы и структуры, у которых есть технические возможности наблюдения за территорией Беларуси, могут это озвучить", - резюмировал Демченко.
В Беларуси увидели изменения на границе
Белорусское медиа "Флагшток" написало, что после ультиматума от Зеленского дроны стали реже летать вдоль границы. А в последние три дня вообще не наблюдалось. Там предполагают, что режим Александра Лукашенко все же выключил ретрансляторы.
Кстати, ультиматум украинского президента истекает уже в эту пятницу. Как предупреждал Зеленский, если белорусский режим не демонтирует ретрансляторы - это сделает украинская армия.
В Евросоюзе такую позицию Украины поддержали. Там напомнили, что Украина имеет право на самооборону, а белорусский режим помогает РФ в войне.