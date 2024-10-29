"Шахеди" заходили з різних напрямків: у Києві розповіли про роботу ППО

Цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони були знешкоджені усі ворожі дрони-камікадзе, які російські загарбники запускали для ударів по Києву. У столиці між тим сталися загоряння через падіння уламків БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка .

В адміністрації зазначили, що ця повітряна атака противника на українську стала 18-ю з початку жовтня.

У КМВА поінформували, що повітряну тривогу за ніч в Києві оголошували двічі, а тривала вона сумарно понад чотири години.

"Ворожі безпілотники заходили в бік столиці з різних напрямків, але силами та засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені та знешкоджені", - розповів чиновник.

Які наслідки

За передніми даними, внаслідок атаки ударних дронів окупантів у столиці зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах.

Так, у Соломʼянському районі була розгерметизація газової труби на території житлової забудови на фасадній частині дев'ятиповерхівки.

Внаслідок цього сталося займання магазину.

"Також загорілися три припаркованих автомобілі. Пожежу ліквідовано", - передав керівник КМВА.

Наслідки нічної атаки дронів росіян по Києву 29 жовтня (фото: t.me/VA_Kyiv)

Він також розповів, що за допомогою медиків звернулися п'ятеро постраждалих, одну людину - госпіталізували.

А у Святошинському районі столиці уламки БПЛА ворога вибили шибки в триповерховій адміністративній будівлі.

"Інформація щодо постраждалих не надходила", - додав чиновник.

Наслідки атаки "Шахів" по Києву вночі 29 жовтня (фото: t.me/dsns_telegram)

Удар "Шахедів" по Києву

Нагадаємо, у ніч проти 29 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні для повітряної атаки. Столиця також стала ціллю ворога при цьому дроновому ударі.

Так, близько пів на п'яту годину рану у Києві було чути вибухи, у місті тривала робота ППО через атаку ворога із застосуванням "Шахедів".

Згодом стало відомо про падіння уламків російських БПЛА у Солом'янському та Святошинському районах столиці. Повідомлялося про пожежі, та з'явилися дані про постраждалих.