"Шахеды" заходили с разных направлений: в Киеве рассказали о работе ПВО

Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были обезврежены все вражеские дроны-камикадзе, которые российские захватчики запускали для ударов по Киеву. В столице между тем произошли возгорания из-за падения обломков БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко .

В администрации отметили, что эта воздушная атака противника на украинскую стала 18-й с начала октября.

В КГВА проинформировали, что воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды, а продолжалась суммарно более четырех часов.

"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены", - рассказал чиновник.

Какие последствия

По передним данным, в результате атаки ударных дронов оккупантов в столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.

Так, в Соломенском районе была разгерметизация газовой трубы на территории жилой застройки на фасадной части девятиэтажки.

В результате произошло возгорание магазина.

"Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован", - передал руководитель КГВА.

Последствия ночной атаки дронов россиян по Киеву 29 октября (фото: t.me/VA_Kyiv)

Он также рассказал, что за помощью медиков обратились пятеро пострадавших, один человек - госпитализирован.

А в Святошинском районе столицы обломки БПЛА врага выбили стекла в трехэтажном административном здании.

"Информация о пострадавших не поступала", - добавил чиновник.

Последствия атаки "Шахедов" по Киеву ночью 29 октября (фото: tt.me/dsns_telegram)

Удар "Шахедов" по Киеву

Напомним, в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.

Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".

Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.