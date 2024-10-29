"Шахеды" заходили с разных направлений: в Киеве рассказали о работе ПВО
Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны были обезврежены все вражеские дроны-камикадзе, которые российские захватчики запускали для ударов по Киеву. В столице между тем произошли возгорания из-за падения обломков БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.
В администрации отметили, что эта воздушная атака противника на украинскую стала 18-й с начала октября.
В КГВА проинформировали, что воздушную тревогу за ночь в Киеве объявляли дважды, а продолжалась суммарно более четырех часов.
"Вражеские беспилотники заходили в сторону столицы с разных направлений, но силами и средствами противовоздушной обороны были вовремя обнаружены и обезврежены", - рассказал чиновник.
Какие последствия
По передним данным, в результате атаки ударных дронов оккупантов в столице зафиксировано падение обломков в Соломенском и Святошинском районах.
Так, в Соломенском районе была разгерметизация газовой трубы на территории жилой застройки на фасадной части девятиэтажки.
В результате произошло возгорание магазина.
"Также загорелись три припаркованных автомобиля. Пожар ликвидирован", - передал руководитель КГВА.
Последствия ночной атаки дронов россиян по Киеву 29 октября (фото: t.me/VA_Kyiv)
Он также рассказал, что за помощью медиков обратились пятеро пострадавших, один человек - госпитализирован.
А в Святошинском районе столицы обломки БПЛА врага выбили стекла в трехэтажном административном здании.
"Информация о пострадавших не поступала", - добавил чиновник.
Последствия атаки "Шахедов" по Киеву ночью 29 октября (фото: tt.me/dsns_telegram)
Удар "Шахедов" по Киеву
Напомним, в ночь на 29 октября российские оккупанты запустили ударные беспилотники по Украине для воздушной атаки. Столица также стала целью неприятеля при этом дроновом ударе.
Так, около половины пятого часа рана в Киеве были слышны взрывы, в городе велась работа ПВО из-за атаки врага с применением "Шахедов".
Впоследствии стало известно о падении обломков российских БПЛА в Соломенском и Святошинском районах столицы. Сообщалось о пожарах и появились данные о пострадавших.
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