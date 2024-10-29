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У Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки

Київ, Вівторок 29 жовтня 2024 04:38
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У Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі, 29 жовтня, було чути вибухи під час повітряної тривоги через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе. У столиці триває робота протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Вибух було чути в районі столиці близько пів на п'яту ранку. Пізніше пролунали ще звуки, схожі на вибухи.

Місцева влада заявила про відбиття ворожої повітряної атаки українськими військовими.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Додамо, перед тим стало відомо про роботу ППО також у Київській області. В регіоні були зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Крім того, за даними Повітряних сил ЗСУ, групи "Шахедів" спостерігалися у Київській області.

У Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки

Оновлено о 04.45

Мер Києва Віталій Кличко на тлі дронової атаки на столицю повідомив, що був виклик медиків у Солом'янський район.

"Бригада прямує на місце. Подробиці згодом", - написав він у своєму Telegram.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову запустили для ударів по території України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Пізніше стало відомо про роботу сил та засобів ППО у Київській області через дронову атаку.

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Київ ППО Вибух Атака дронів
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