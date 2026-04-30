"Шахеди" стали маневрувати від перехоплювачів: "Флеш" показав ймовірну причину

Обстріл України 30 квітня

30 квітня російська окупаційна армія вночі та вдень знову тероризувала Україну дроновими атаками. Окупанти запустили понад дві сотні дронів-камікадзе.

Вночі під масованою атакою перебувала Одеса. За даними місцевої влади, основний удар припав на житлові квартали.

Кількість постраждалих постійно зростає - за останніми даними, поранено 20 людей, серед них є 17-річний хлопець. Також є важкопоранені люди, які перебувають у реанімації.

Через обстріл пошкоджена багатоповерхівка та п'ятиповерховий будинок, де спалахнули масштабні пожежі, які згодом загасили.

Крім житла, під удар потрапили й цивільні об'єкти - пошкоджено дитячий садок, торговий центр, готель та адміністративні будівлі.

Вже вдень росіяни продовжили удари по Україні, атакувавши безпілотниками передмістя Дніпра. Одна людина загинула, ще п'ятеро отримали поранення.

За інформацією ОВА, четверо постраждалих були госпіталізовані. 65-річний чоловік перебуває у важкому стані, жінки 43 і 54 років - у стані середньої тяжкості. Ще одному чоловіку (59 років) допомогу надали на місці.

Унаслідок удару загорілися магазин та автомобілі поруч.