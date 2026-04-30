ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

170 екіпажів за рік не збили жодного "Шахеда", - заступник командувача ПС

10:31 30.04.2026 Чт
2 хв
У Повітряних силах озвучили проблемну статистику роботи екіпажів ППО
aimg Ірина Глухова
170 екіпажів за рік не збили жодного "Шахеда", - заступник командувача ПС Фото: мобільна вогнева група (Getty Images)

З понад 300 екіпажів Повітряних сил 66 збили за рік більше ніж 10 російських "Шахедів", а 170 - жодного.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Павло Єлізаров в інтерв’ю "Українській правді".

Читайте також: Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

За його словами, в межах аналізу роботи підрозділів було виявлено значну різницю в результативності екіпажів, які працюють із дронами-перехоплювачами.

"В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів - і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона", - зазначив він.

Єлізаров додав, що подальший аналіз охопив понад 300 екіпажів Повітряних сил. З них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші показали нижчі результати, а 170 екіпажів за рік не знищили жодного безпілотника.

"Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами - їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші - менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - заявив він.

Як наголосив заступник командувача ПС, мобілізаційних ресурсів в Україні достатньо, головне - ефективне використання людей.

"Коли ми говоримо про людський ресурс - багато його чи мало, - я вважаю, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, нам достатньо. Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати", - додав він.

Обстріли України

У ніч на 30 квітня Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши понад дві сотні ударних дронів і балістичну ракету.

Силами протиповітряної оборони було знищено 172 безпілотники, однак 32 ударні дрони влучили у цілі на 22 локаціях.

Основний удар цієї ночі припав на Одесу. Місто атакували у дві хвилі, внаслідок чого в кількох районах виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, знищено автобуси та автомобілі, є багато постраждалих серед цивільного населення, серед них - важкопоранені.

Детальніше про наслідки нічної атаки на Одесу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Повітряні сили України Війна в Україні Дрони
Новини
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Аналітика
