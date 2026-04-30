РФ атакувала передмістя Дніпра: спалахнула велика пожежа, є жертва

11:10 30.04.2026 Чт
У ОВА показали фото з місця удару росіян
aimg Костянтин Широкун
Фото: РФ атакувала передмістя Дніпра (t.me/dnipropetrovskaODA)

Росіяни сьогодні вдень, 30 квітня, ударним безпілотником атакували передмістя Дніпра. В результаті обстрілу виникла пожежа, відомо про жертву та пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

Читайте також: У Дніпрі дрон влетів в тролейбусне депо: які наслідки (фото)

"Ворог атакував Дніпровський район. Сталося займання. Інформація про постраждалих уточнюється", - заявив Ганжа.

Згодом він повідомив, що через атаку росіян на Дніпровський район одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. Також внаслідок ворожого удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

РФ атакувала передмістя Дніпра: спалахнула велика пожежа, є жертва

За словами мера міста Бориса Філатова, на місці прильоту загорівся автобус.

Незадовго до повідомлення про ворожий обстріл Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Кількість постраждалих зросла

Ганжа згодом повідомив, що вже відомо про чотирьох постраждалих у Дніпровському районі.

"Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці", - зазначив глава ОВА.

За його словами, рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

Удари росіян по Дніпру та області

Російські війська щодня атакують громади Дніпропетровської області, також часто під ворожими ударами опиняється й обласний центр.

Так, 17 квітня Росія завдала масованого удару по Дніпропетровській області – більш ніж 20 атак дронами, артилерією та ракетою. За повідомленням ДСНС, на місці влучання у транспортне підприємство виникла пожежа.

Окрім того, 15 квітня внаслідок удару по Дніпру постраждали двоє дітей – трирічний і півторарічний хлопчики. Також крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Унаслідок атаки виникли й пожежі – загорілися офісна будівля та гараж. Вогонь вдалося ліквідувати. Також зафіксовано пошкодження автомобілів, що знаходилися поблизу.

Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Військові на передовій будуть не більше 2 місяців: Сирський підписав наказ про ротації
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ