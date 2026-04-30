РФ атакувала передмістя Дніпра: спалахнула велика пожежа, є жертва

Росіяни сьогодні вдень, 30 квітня, ударним безпілотником атакували передмістя Дніпра. В результаті обстрілу виникла пожежа, відомо про жертву та пораненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи.

"Ворог атакував Дніпровський район. Сталося займання. Інформація про постраждалих уточнюється", - заявив Ганжа.

Згодом він повідомив, що через атаку росіян на Дніпровський район одна людина загинула, ще одна – дістала поранень. Також внаслідок ворожого удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

За словами мера міста Бориса Філатова, на місці прильоту загорівся автобус.

Незадовго до повідомлення про ворожий обстріл Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у Дніпропетровській області.

Кількість постраждалих зросла

Ганжа згодом повідомив, що вже відомо про чотирьох постраждалих у Дніпровському районі.

"Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці", - зазначив глава ОВА.

За його словами, рятувальники локалізували пожежу, яка виникла через атаку росіян.

Удари росіян по Дніпру та області

Російські війська щодня атакують громади Дніпропетровської області, також часто під ворожими ударами опиняється й обласний центр.

Так, 17 квітня Росія завдала масованого удару по Дніпропетровській області – більш ніж 20 атак дронами, артилерією та ракетою. За повідомленням ДСНС, на місці влучання у транспортне підприємство виникла пожежа.