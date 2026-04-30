ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

08:30 30.04.2026 Чт
2 хв
Росіяни атакували з восьми напрямків
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 172 російські дрони (Getty Images)

У ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 206 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Пошкоджені житлові квартали та ТЦ, є постраждалі: наслідки нічної атаки на Одесу

З 18:00 29 квітня до ранку 30 квітня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської обл., 206-ма ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Гвардійське - ТОТ АР Крим

Понад 140 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 172 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 32 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 30 квітня Росія завдала двох хвиль масованих ударів по Одесі. Найбільших руйнувань зазнав Приморський район - горіли багатоповерхівки, суттєво пошкоджено дитячий садок.

Загалом постраждали 16 людей, двоє перебувають у реанімації у важкому стані.

А у ніч на 29 квітня росіяни вдарили дронами по Ізмаїлу, Харкову, Шостці та інших містах - відомо про загиблого та поранених.

Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні искандеры Атака дронів Ракетна атака
Новини
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО