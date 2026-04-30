"Шахеды" стали маневрировать от перехватчиков: "Флэш" показал вероятную причину

15:21 30.04.2026 Чт
2 мин
В сети показали, чем россияне усовершенствовали дроны-камикадзе
aimg Ирина Глухова
Фото: "Шахеды" стали маневрировать от перехватчиков (Getty Images)

"Шахэды" россиян начали маневрировать при приближении украинских дронов-перехватчиков. В сети уже появились первые свидетельства возможного технического решения, которое позволяет им уклоняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Мы видим, как "Шахеды" начали делать маневры при приближении наших дронов-перехватчиков", - сообщил он.

Специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи обнародовал фото устройства, которое может объяснять такое изменение тактики.

"Есть вероятность, что система работает на основе этой камеры", - добавил Бескрестнов.

Сейчас детали работы этого механизма уточняются, однако речь идет о потенциальном совершенствовании российских беспилотников, что может усложнить их перехват украинской ПВО.

Фото: советник министра обороны Украины показал устройство, помогающее маневрировать российским "Шахедам" (t.me/serhii_flash)

Обстрел Украины 30 апреля

30 апреля российская оккупационная армия ночью и днем снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Оккупанты запустили более двух сотен дронов-камикадзе.

Ночью под массированной атакой находилась Одесса. По данным местных властей, основной удар пришелся на жилые кварталы.

Количество пострадавших постоянно растет - по последним данным, ранены 20 человек, среди них есть 17-летний парень. Также есть тяжелораненые люди, которые находятся в реанимации.

Из-за обстрела повреждена многоэтажка и пятиэтажный дом, где вспыхнули масштабные пожары, которые впоследствии потушили.

Кроме жилья, под удар попали и гражданские объекты - повреждены детский сад, торговый центр, гостиница и административные здания.

Уже днем россияне продолжили удары по Украине, атаковав беспилотниками пригород Днепра. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

По информации ОВА, четверо пострадавших были госпитализированы. 65-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, женщины 43 и 54 лет - в состоянии средней тяжести. Еще одному мужчине (59 лет) помощь оказали на месте.

В результате удара загорелись магазин и автомобили рядом.

