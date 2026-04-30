"Шахеды" стали маневрировать от перехватчиков: "Флэш" показал вероятную причину

Обстрел Украины 30 апреля

30 апреля российская оккупационная армия ночью и днем снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Оккупанты запустили более двух сотен дронов-камикадзе.

Ночью под массированной атакой находилась Одесса. По данным местных властей, основной удар пришелся на жилые кварталы.

Количество пострадавших постоянно растет - по последним данным, ранены 20 человек, среди них есть 17-летний парень. Также есть тяжелораненые люди, которые находятся в реанимации.

Из-за обстрела повреждена многоэтажка и пятиэтажный дом, где вспыхнули масштабные пожары, которые впоследствии потушили.

Кроме жилья, под удар попали и гражданские объекты - повреждены детский сад, торговый центр, гостиница и административные здания.

Уже днем россияне продолжили удары по Украине, атаковав беспилотниками пригород Днепра. Один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

По информации ОВА, четверо пострадавших были госпитализированы. 65-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, женщины 43 и 54 лет - в состоянии средней тяжести. Еще одному мужчине (59 лет) помощь оказали на месте.

В результате удара загорелись магазин и автомобили рядом.