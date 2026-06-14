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"Шахеди" один за одним летять на Київ. "Флеш" звітує про успішне перехоплення

23:15 14.06.2026 Нд
2 хв
Що відомо про атаку РФ і перехоплення дронів РФ?
aimg Едуард Ткач
"Шахеди" один за одним летять на Київ. "Флеш" звітує про успішне перехоплення Фото: сили ППО перехоплюють дрони РФ (Getty Images)
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Росіяни у неділю ввечері, 14 червня, запускають по Україні "Шахеди", намагаючись прорватись до Києва. Однак дрони-перехоплючачі та інші засоби успішно їх збивають.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

""Шахеди" один за одним намагаються прорватися до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони переховлювачи та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів", - йдеться у повідомленні.

"Флеш" додав, що бойова робота Сил оборони продовжується. До речі, приблизно годину тому у Києві вже оголошували тривогу через загрозу застосування дронів. Проте згодом у столиці оголосили відбій тривоги.

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Також зауважимо, що моніторингові канали пишуть, що цієї ночі може бути комбінований обстріл України. Зокрема, попередньо, фіксувалися пуски груп щонайменше з 5-ти напрямків.

Окрім того, стверджується, що у росіян готові до ракетного обстрілу літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, МіГ-31К та ракетоносії крилатих ракет "Калібр" у Новоросійську.

Проте наголошуємо, що інформація про готовність літаків неофіційна. Повітряні сили ЗСУ поки не підтверджували виліт літаків.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

&quot;Шахеди&quot; один за одним летять на Київ. &quot;Флеш&quot; звітує про успішне перехоплення

Інші загрози

Нагадаємо, кілька днів тому, 12 червня, Повітряні сили попереджали українців, що протягом цього дня існує висока ймовірність удару по Україні балістичною ракетою середньої дальності. Зокрема, йдеться про ракету "Орєшнік".

Також ми писали, що, за оцінкою ISW, за погрозою Росії щодо запуску по Україні ракети "Орєшнік" стоїть конкретна логіка Кремля. Зокрема, показати силу там, де її вже поставили під сумнів.

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