"Шахеди" один за одним летять на Київ. "Флеш" звітує про успішне перехоплення

Росіяни у неділю ввечері, 14 червня, запускають по Україні "Шахеди", намагаючись прорватись до Києва. Однак дрони-перехоплючачі та інші засоби успішно їх збивають.

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

""Шахеди" один за одним намагаються прорватися до Києва через Шостку і далі через Ніжин, але наші дрони переховлювачи та пілоти вертольотів поки що не дають їм жодних шансів", - йдеться у повідомленні.

"Флеш" додав, що бойова робота Сил оборони продовжується. До речі, приблизно годину тому у Києві вже оголошували тривогу через загрозу застосування дронів. Проте згодом у столиці оголосили відбій тривоги.

Також зауважимо, що моніторингові канали пишуть, що цієї ночі може бути комбінований обстріл України. Зокрема, попередньо, фіксувалися пуски груп щонайменше з 5-ти напрямків.

Окрім того, стверджується, що у росіян готові до ракетного обстрілу літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, МіГ-31К та ракетоносії крилатих ракет "Калібр" у Новоросійську.

Проте наголошуємо, що інформація про готовність літаків неофіційна. Повітряні сили ЗСУ поки не підтверджували виліт літаків.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.