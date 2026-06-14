"Шахеды" один за другим летят на Киев. "Флэш" отчитывается об успешном перехвате

Россияне в воскресенье вечером, 14 июня, запускают по Украине "Шахеды", пытаясь прорваться в Киев. Однако дроны-перехватчики и другие средства успешно их сбивают.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

""Шахэды" один за другим пытаются прорваться в Киев через Шостку и далее через Нежин, но наши дроны перехватыватели и пилоты вертолетов пока не дают им никаких шансов", - говорится в сообщении.

"Флеш" добавил, что боевая работа Сил обороны продолжается. Кстати, примерно час назад в Киеве уже объявляли тревогу из-за угрозы применения дронов. Однако впоследствии в столице объявили отбой тревоги.

Также заметим, что мониторинговые каналы пишут, что этой ночью может быть комбинированный обстрел Украины. В частности, предварительно, фиксировались пуски групп по меньшей мере с 5-ти направлений.

Кроме того, утверждается, что у россиян готовы к ракетному обстрелу самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, МиГ-31К и ракетоносители крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске.

Однако подчеркиваем, что информация о готовности самолетов неофициальная. Воздушные силы ВСУ пока не подтверждали вылет самолетов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.