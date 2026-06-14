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"Шахеды" один за другим летят на Киев. "Флэш" отчитывается об успешном перехвате

23:15 14.06.2026 Вс
2 мин
Что известно об атаке РФ и перехвате дронов РФ?
aimg Эдуард Ткач
"Шахеды" один за другим летят на Киев. "Флэш" отчитывается об успешном перехвате Фото: силы ПВО перехватывают дроны РФ (Getty Images)
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Россияне в воскресенье вечером, 14 июня, запускают по Украине "Шахеды", пытаясь прорваться в Киев. Однако дроны-перехватчики и другие средства успешно их сбивают.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

""Шахэды" один за другим пытаются прорваться в Киев через Шостку и далее через Нежин, но наши дроны перехватыватели и пилоты вертолетов пока не дают им никаких шансов", - говорится в сообщении.

"Флеш" добавил, что боевая работа Сил обороны продолжается. Кстати, примерно час назад в Киеве уже объявляли тревогу из-за угрозы применения дронов. Однако впоследствии в столице объявили отбой тревоги.

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Также заметим, что мониторинговые каналы пишут, что этой ночью может быть комбинированный обстрел Украины. В частности, предварительно, фиксировались пуски групп по меньшей мере с 5-ти направлений.

Кроме того, утверждается, что у россиян готовы к ракетному обстрелу самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, МиГ-31К и ракетоносители крылатых ракет "Калибр" в Новороссийске.

Однако подчеркиваем, что информация о готовности самолетов неофициальная. Воздушные силы ВСУ пока не подтверждали вылет самолетов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

&quot;Шахеды&quot; один за другим летят на Киев. &quot;Флэш&quot; отчитывается об успешном перехвате

Другие угрозы

Напомним, несколько дней назад, 12 июня, Воздушные силы предупреждали украинцев, что в течение этого дня существует высокая вероятность удара по Украине баллистической ракетой средней дальности. В частности, речь идет о ракете "Орешник".

Также мы писали, что, по оценке ISW, за угрозой России по запуску по Украине ракеты "Орешник" стоит конкретная логика Кремля. В частности, показать силу там, где ее уже поставили под сомнение.

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