"Шахеди" весь день тероризували Волинь: постраждав обʼєкт критичної інфраструктури

"Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед. Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - написав Романюк.

На місці обстрілу працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.

Глава ОВА також нагадав про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи з місця влучань.

Зазначимо, що Повітряні Сили 6 лютого попереджали про рух дронів на Волині незадовго до початку атак. Повітряну тривогу оголошували у Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельскому та Володимирському районах.