UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Шахеди" весь день тероризували Волинь: постраждав обʼєкт критичної інфраструктури

Фото: служби ліквідують наслідки обстрілу (ДСНС України0
Автор: Маловічко Юлія

Напередодні Волинську область весь день атакували ворожі дрони, внаслідок чого один із об'єктів критичної інфраструктури зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Волинської області Романа Романюка в Telegram.

Читайте також: У районі Львова збили російський ударний дрон: деталі від Садового

"Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед.  Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - написав Романюк.

На місці обстрілу працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків.  Інформації про постраждалих чи загиблих немає. 

Глава ОВА також нагадав про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи з місця влучань.

Зазначимо, що Повітряні Сили 6 лютого попереджали про рух дронів на Волині незадовго до початку атак. Повітряну тривогу оголошували у Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельскому та Володимирському районах.

 

Як відомо, росіяни атакують західні регіони не так часто, як інші, однак час від часу ворог дістає ракетами та дронами і у віддалені від свого кордону області, і Волинь - не виключення.

Наприклад, минулого місяця російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.

Також повідомлялось про атаки РФ на Волині наприкінці грудня - тоді тисячі людей також лишились без елетроернергії внаслідок обстрілу дронів.

Однак окрім обстрілу інфраструктури від атак на Волині страждають і цивільні. Наприклад, ми писали, як війська РФ атакували Луцьк - тоді були пошкоджені будівлі, повідомлялось про поранених.

Читайте РБК-Україна в Google News
Волинська областьАтака дронів