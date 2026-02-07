"Шахеди" весь день тероризували Волинь: постраждав обʼєкт критичної інфраструктури

Напередодні Волинську область весь день атакували ворожі дрони, внаслідок чого один із об'єктів критичної інфраструктури зазнав пошкоджень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу ОВА Волинської області Романа Романюка в Telegram.
Читайте також: У районі Львова збили російський ударний дрон: деталі від Садового
"Упродовж крайньої доби в області по кілька разів у кожному районі оголошували тривогу через ворожі БпЛА типу Шахед. Внаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", - написав Романюк.
На місці обстрілу працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих чи загиблих немає.
Глава ОВА також нагадав про прохання не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали у соцмережах про наслідки чи з місця влучань.
Зазначимо, що Повітряні Сили 6 лютого попереджали про рух дронів на Волині незадовго до початку атак. Повітряну тривогу оголошували у Луцькому, Камінь-Каширському, Ковельскому та Володимирському районах.
Як відомо, росіяни атакують західні регіони не так часто, як інші, однак час від часу ворог дістає ракетами та дронами і у віддалені від свого кордону області, і Волинь - не виключення.
Наприклад, минулого місяця російській війська атакували Волинську область усю ніч. Через обстріл енергетики без світла залишились понад 103 тисячі абонентів.
Також повідомлялось про атаки РФ на Волині наприкінці грудня - тоді тисячі людей також лишились без елетроернергії внаслідок обстрілу дронів.
Однак окрім обстрілу інфраструктури від атак на Волині страждають і цивільні. Наприклад, ми писали, як війська РФ атакували Луцьк - тоді були пошкоджені будівлі, повідомлялось про поранених.