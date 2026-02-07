RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Шахеды" весь день терроризировали Волынь: пострадал объект критической инфраструктуры

Фото: службы ликвидируют последствия обстрела (ГСЧС Украины0
Автор: Маловичко Юлия

Накануне Волынскую область весь день атаковали вражеские дроны, в результате чего один из объектов критической инфраструктуры получил повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОГА Волынской области Романа Романюка в Telegram.

Читайте также: В районе Львова сбили российский ударный дрон: детали от Садового

"В течение последних суток в области по несколько раз в каждом районе объявляли тревогу из-за вражеских БПЛА типа Шахед. В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области", - написал Романюк.

На месте обстрела работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий. Информации о пострадавших или погибших нет.

Глава ОВА также напомнил о просьбе не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях о последствиях или с места попаданий.

Отметим, что Воздушные Силы 6 февраля предупреждали о движении дронов на Волыни незадолго до начала атак. Воздушную тревогу объявляли в Луцком, Камень-Каширском, Ковельском и Владимирском районах.

Как известно, россияне атакуют западные регионы не так часто, как другие, однако время от времени враг достает ракетами и дронами и в отдаленные от своей границы области, и Волынь - не исключение.

Например, в прошлом месяце российской войска атаковали Волынскую область всю ночь. Из-за обстрела энергетики без света остались более 103 тысяч абонентов.

Также сообщалось об атаках РФ на Волыни в конце декабря - тогда тысячи людей также остались без елетроернергии в результате обстрела дронов.

Однако кроме обстрела инфраструктуры от атак на Волыни страдают и гражданские. Например, мы писали, как войска РФ атаковали Луцк - тогда были повреждены здания, сообщалось о раненых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская областьАтака дронов