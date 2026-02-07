"Шахеды" весь день терроризировали Волынь: пострадал объект критической инфраструктуры

"В течение последних суток в области по несколько раз в каждом районе объявляли тревогу из-за вражеских БПЛА типа Шахед. В результате одной из атак пострадал объект критической инфраструктуры в нашей области", - написал Романюк.

На месте обстрела работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий. Информации о пострадавших или погибших нет.

Глава ОВА также напомнил о просьбе не публиковать и не распространять фото и видеоматериалы в соцсетях о последствиях или с места попаданий.

Отметим, что Воздушные Силы 6 февраля предупреждали о движении дронов на Волыни незадолго до начала атак. Воздушную тревогу объявляли в Луцком, Камень-Каширском, Ковельском и Владимирском районах.