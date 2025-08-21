ua en ru
Війська РФ зранку атакували Луцьк: пошкоджено будівлю, є поранена

Четвер 21 серпня 2025 10:58
Війська РФ зранку атакували Луцьк: пошкоджено будівлю, є поранена Фото: війська РФ зранку атакували Луцьк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні зранку, 21 серпня, атакували Луцьк. В результаті ворожого обстрілу є поранена, пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС у Волинській області.

"У Луцьку під час ранкової ворожої атаки уламками скла була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала отримала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень", - зазначили у ДСНС Волинської області.

Повідомляється, що потерпіла є матір’ю рятувальника, який саме цього дня ніс службу в обласному центрі.

Масований обстріл України 21 серпня

Російські війська сьогодні вночі, 21 серпня, здійснили чергову масовану атаку на територію України. Окупанти застосували ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинжал".

За даними Повітряних сил ЗСУ, це була одна з наймасштабніших атак за час війни. Сили ППО збили та подавили 577 цілей, серед них - "Кинджал" і "Калібри".

Основний удар противник завдав по Львову та області, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Також зафіксовано ракетний обстріл у Мукачеві на Закарпатті: одна з ракет влучила по місцевому підприємству.

Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

