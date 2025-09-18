"Шахеди" атакують Україну: де оголосили повітряну тривогу

За даними відомства, 17 вересня 2025 року БпЛА були помічені на Дніпропетровщині в напрямку або поблизу населеного пункту Петропавлівка. Також безпілотники рухалися курсом на Лозову з південного боку Харківської області.

О 23:58 Повітряні Сили зафіксували БпЛА на межі Дніпропетровщини та Харківщини, що прямували у напрямку Полтавщини, а також на межі Донеччини і Харківщини з вектором на південь, у напрямку Барвінкового.

Окрім цього, апарати рухалися на південному сході Дніпропетровської області курсом на північ та захід, а на Сумщині безпілотники курсували на Лебедин з півночі.

Мапа тривог станом на 00:10