"Шахеди" атакують Україну: де оголосили повітряну тривогу

Ілюстративне фото: повітряна тривога в Україні (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ввечері 18 вересня російські війська запустили безпілотники по Україні. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За даними відомства, 17 вересня 2025 року БпЛА були помічені на Дніпропетровщині в напрямку або поблизу населеного пункту Петропавлівка. Також безпілотники рухалися курсом на Лозову з південного боку Харківської області.

О 23:58 Повітряні Сили зафіксували БпЛА на межі Дніпропетровщини та Харківщини, що прямували у напрямку Полтавщини, а також на межі Донеччини і Харківщини з вектором на південь, у напрямку Барвінкового.

Окрім цього, апарати рухалися на південному сході Дніпропетровської області курсом на північ та захід, а на Сумщині безпілотники курсували на Лебедин з півночі.

Мапа тривог станом на 00:10

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.

Також у Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.

В ніч на 17 вересня було здійснено комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.

