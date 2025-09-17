ua en ru
Ср, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Дніпрі пролунали вибухи на тлі тривоги через дрони

Дніпро, Середа 17 вересня 2025 17:42
UA EN RU
У Дніпрі пролунали вибухи на тлі тривоги через дрони Ілюстративне фото: у Дніпрі місцеві жителі почули вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією кореспондентів "Суспільне", у місті було чутно кілька вибухів.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Дніпра летять ударні безпілотники з південного та південно-західного напрямків.

Офіційної інформації про вибухи в Дніпрі поки що немає.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти протягом останнього місяця посилили удари по Україні за допомогою дронів і ракет.

Зокрема, в ніч на 17 вересня російські окупанти вдарили безпілотниками по Полтавській області.

Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що метою ворога стало одне з підприємств у Полтавському районі. Унаслідок удару там спалахнула пожежа.

Когут зазначав, що постраждалих унаслідок удару не було.

Читайте РБК-Україна в Google News
Днипро Вибухи Дрони Атака дронів
Новини
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Мецола у Раді оголосила про створення в Києві представництва Європарламенту
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі