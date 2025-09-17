У Дніпрі пролунали вибухи на тлі тривоги через дрони
У Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги в Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією кореспондентів "Суспільне", у місті було чутно кілька вибухів.
До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в бік Дніпра летять ударні безпілотники з південного та південно-західного напрямків.
Офіційної інформації про вибухи в Дніпрі поки що немає.
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти протягом останнього місяця посилили удари по Україні за допомогою дронів і ракет.
Зокрема, в ніч на 17 вересня російські окупанти вдарили безпілотниками по Полтавській області.
Голова Полтавської ОВА Володимир Когут розповів, що метою ворога стало одне з підприємств у Полтавському районі. Унаслідок удару там спалахнула пожежа.
Когут зазначав, що постраждалих унаслідок удару не було.