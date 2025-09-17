ua en ru
Іскандер, С-300 та понад 100 "Шахедів": у Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Середа 17 вересня 2025 10:14
Іскандер, С-300 та понад 100 "Шахедів": у Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ Фото: у Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки росіян (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни в ніч на 17 вересня здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської області", - йдеться у повідомленні військових.

Також росіяни використали 172 ударні безпілотники типів Shahed та "Гербера" та інших. Атака велася з території Ростовської, Курської, Брянської та Орловської областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що понад 100 дронів виявилися "Шахедами".

За даними командування Повітряних сил, відбиття удару здійснювала авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 захисники збили та подавили 136 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовані влучання ракет та 36 ударних БпЛА у 13 локаціях.

Іскандер, С-300 та понад 100 &quot;Шахедів&quot;: у Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Обстріл України 17 вересня

Росіяни знову обстріляли дронами "Укрзалізницю", це сталося в ніч на 17 вересня. Через що попереджали про затримку потягів на Дніпровському напрямку.

Цієї ночі ворог також накрив дронами Кіровоградщину - постраждала інфраструктура, з-за чого в регіоні та обласному центрі масові відключення світла.

Ще в ніч на 17 вересня в Черкаській області пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги - об'єкти інфраструктури зазнали руйнувань.

