Іскандер, С-300 та понад 100 "Шахедів": у Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ

Росіяни в ніч на 17 вересня здійснили комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської області", - йдеться у повідомленні військових.

Також росіяни використали 172 ударні безпілотники типів Shahed та "Гербера" та інших. Атака велася з території Ростовської, Курської, Брянської та Орловської областей РФ, а також з тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що понад 100 дронів виявилися "Шахедами".

За даними командування Повітряних сил, відбиття удару здійснювала авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:30 захисники збили та подавили 136 ворожих дронів на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовані влучання ракет та 36 ударних БпЛА у 13 локаціях.