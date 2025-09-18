"Шахеды" атакуют Украину: где объявили воздушную тревогу

Вечером 18 сентября российские войска запустили беспилотники по Украине. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
По данным ведомства, 17 сентября 2025 года БпЛА были замечены на Днепропетровщине в направлении или вблизи населенного пункта Петропавловка. Также беспилотники двигались курсом на Лозовую с южной стороны Харьковской области.
В 23:58 Воздушные Силы зафиксировали БПЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины, направлявшиеся в направлении Полтавщины, а также на границе Донецкой и Харьковской областей с вектором на юг, в направлении Барвенково.
Кроме этого, аппараты двигались на юго-востоке Днепропетровской области курсом на север и запад, а на Сумщине беспилотники курсировали на Лебедин с севера.
Напомним, российские оккупанты вечером 17 сентября ударом беспилотника разрушили автозаправочную станцию в районе Полтавы. В результате атаки врага возник пожар.
Также в Днепре в среду, 17 сентября, вечером местные жители услышали взрывы. Они прозвучали во время воздушной тревоги.
В ночь на 17 сентября была осуществлена комбинированная атака по Украине. Враг применил для ударов дроны различных типов, баллистическую ракету "Искандер-М/KN-23" и зенитную управляемую ракету С-300.