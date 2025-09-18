"Шахеди" атакують Україну: де оголосили повітряну тривогу
Ввечері 18 вересня російські війська запустили безпілотники по Україні. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними відомства, 17 вересня 2025 року БпЛА були помічені на Дніпропетровщині в напрямку або поблизу населеного пункту Петропавлівка. Також безпілотники рухалися курсом на Лозову з південного боку Харківської області.
О 23:58 Повітряні Сили зафіксували БпЛА на межі Дніпропетровщини та Харківщини, що прямували у напрямку Полтавщини, а також на межі Донеччини і Харківщини з вектором на південь, у напрямку Барвінкового.
Окрім цього, апарати рухалися на південному сході Дніпропетровської області курсом на північ та захід, а на Сумщині безпілотники курсували на Лебедин з півночі.
Мапа тривог станом на 00:10
Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 вересня ударом безпілотника зруйнували автозаправну станцію в районі Полтави. Внаслідок атаки ворога виникла пожежа.
Також у Дніпрі в середу, 17 вересня, ввечері місцеві жителі почули вибухи. Вони пролунали під час повітряної тривоги.
В ніч на 17 вересня було здійснено комбіновану атаку по Україні. Ворог застосував для ударів дрони різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М/KN-23" та зенітну керовану ракету С-300.