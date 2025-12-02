Україна стала четвертою у світі за кількістю жертв мін у 2024 році - постраждали 293 людини
Україна знаходиться на четвертому місці в світі за кількістю загиблих від мін у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міжнародної кампанії за заборону протипіхотних мін.
Згідно із документом, усього в світі в 2024 році 6 279 людей загинули або зазнали поранень від наземних мін. Це найвищий показник із 2020 року.
Загинули від мін 1 945 людей, 4 325 - зазнали поранень.
Причому 90% жертв - цивільні особи. Майже половина (46%) - діти.
Найбільше жертв зафіксовано у М’янмі - 2 029 людей. Далі йде Сирія - 1 015 осіб. На третьому місці Афганістан - 624 людини. Після нього Україна - 293 особи.
Причому, ідеться у доповіді, найбільшу кількість жертв - 2 077 осіб - спричинили саморобні міни, що спрацьовують при дотику.
У 2025 році до Договору про заборону протипіхотних мін 1997 року приєдналися Маршалові острови і Тонга. Загалом договір об’єднує 166 держав.
Утім, чимало країн, серед яких Росія, Іран і КНДР продовжують застосовувати протипіхотні міни, ідеться в документі.
Щонайменше 57 країн і територій, серед яких і Україна, залишаються забруднені мінами.
Розмінування України
Раніше повідомлялось, що Україні необхідно 29,8 млрд доларів для розмінування територій, які зазнали впливу війни. Однак потреба зменшилась завдяки прогресу в очищенні українських земель від мін та снарядів.
Також раніше Міноборони повідомило, що Україна отримає 700 млн євро на обладнання для розмінування від західних партнерів. Кошти планують надати до 2034 року.
